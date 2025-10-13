

Soruşturma, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüte Üye Olma", "Rüşvet" ve "Suçtan KaynaklananMal Varlığını Aklama" suçlarıyla ilgili yürütülüyor. 10 Ekim 2025 tarihinde Bursa merkezli olmak üzere toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon çerçevesinde, şüphelilere ait 24 ikamet, 8 şirket adresi ve 12 araçta arama işlemleri gerçekleştirildi. Firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İHA