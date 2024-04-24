Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, tez yazımı ve atıfların önemi çalıştayında akademisyen ve sektör temsilcilerini öğrencilerle buluşturdu.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği çalıştayda, BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, Clarivate firması Orta Doğu ve Avrupa Eğitim Direktörü Marta Estruch, Clarivate Kıdemli Müşteri Temsilcisi Derya Soğuksu, akademik ve idari personel de hazır bulundu. BUÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan’ın konuşmasının ardından, Clarivate Orta Doğu ve Avrupa Eğitim Direktörü Marta Estruch’un sunumlarıyla oturumlar başladı.

BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni’nin tez yazımıyla ilgili görüşlerini aktardığı organizasyonun ikinci oturumunda ise Clarivate Kıdemli Müşteri Temsilcisi Derya Soğuksu ve BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Naci Cangül tarafından atıflarla ilgili sunum yapıldı.