Firmanın üretim tesislerinin de gezildiği ziyarette BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriyya Arı ve Prof. Dr. Cafer Çiftci, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Sevilgen, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Genel Sekreter Mehmet Aydemir ile akademisyenler eşlik etti. Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesinden biri olarak kentin en köklü eğitim kurumu olma sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, mezunların Oyak-Renault gibi dünya çapında bir markada yüksek oranda istihdam edilmesinin, verilen nitelikli eğitimin bir yansıması olduğunu ifade etti. Bu tablonun memnuniyet verici olduğunu ancak hedeflerinin bu çıtayı daha da yukarı taşımak olduğunu kaydeden Rektör Yılmaz; dijitalleşen dünyada öğrenme süreçlerinin ve üniversite yapılarının kabuk değiştirdiğine dikkat çekti. Sanayi sektöründeki hızlı dönüşüme paralel olarak akademide de çevik ve dinamik bir araştırma ekosistemi inşa etmeye odaklandıklarını vurgulayan Yılmaz, Renault ile yürütülecek potansiyel projelerin bu akademik vizyonu fiili başarılara dönüştüreceğini belirtti.

Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet ise Bursa ekosistemiyle kurdukları güçlü bağın en stratejik halkalarından birinin üniversiteler olduğunu dile getirdi. Fabrikanın 55 yılı aşkın süredir Bursa'da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Jaillet, beyaz yakalı çalışan profilinin yaklaşık yüzde 20'sinin BUÜ mezunlarından oluşmasının iki kurum arasındaki bağın ne kadar somut ve köklü olduğunu kanıtladığını ifade etti. Mevcut staj ve lisansüstü araştırma programlarının kritik önemine değinen Jaillet, otomotiv sektörünün içinden geçtiği teknolojik dönüşüm sürecinde küresel rekabet gücünü korumak adına akademik bilgi birikimi ile endüstriyel tecrübenin ortak bir paydada buluşmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Ziyaret, iki kurum arasında otomotivin geleceğine yön verecek Ar-Ge projelerinin ve akademik iş birliği modellerinin detaylandırılmasıyla sona erdi.