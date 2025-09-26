Projenin temel hedefi, üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin okullar yoluyla topluma aktarılması ve sürdürülebilir yaşam bilincinin artırılmasıdır. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun çevresel göstergelerini temel alan kapsamlı bir eğitim programı geliştirildi.

Projeye dair bilgi veren Doç. Dr. Asuman Cansev, ilk aşama olarak Bursa’nın dezavantajlı bölgelerindeki okullarda görev yapan 30 Fen Bilimleri öğretmeninin, teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldığını aktardı. Program boyunca 10 teorik ders ve 8 atölye çalışması gerçekleştirildiğini söyleyen Cansev; "Bu eğitimler sayesinde, öğretmenler hem sürdürülebilir yaşam ünitesi hakkında yeni bilgiler edindi hem de bu bilgileri sınıflarında uygulayabilecekleri pratik deneyimler kazandı. Bu çalışmaların, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yenilenen ortaokul Fen Bilimleri derslerinde yer alan sürdürülebilir yaşam öğrenme çıktılarının desteklenmesine önemli katkılar sunması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

BUÜ öncülüğünde hayata geçirilen projeye, Bursa Teknik Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Singer firmasının da destek verdiğini açıklayan Doç. Dr. Asuman Cansev; "Üniversitemiz öğretim görevlisi Edip Koşar'ın eğitim koordinatörlüğünü üstlendiği projede, Ziraat Fakültesi Öğr. Gör. Prof. Dr. Yasemin Şahan ve Öğr. Gör. Prof. Dr. Sine Özmen Toğay, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Prof. Dr. Elif Tümay Özer gibi isimler bulunuyor. Ayrıca, Bursa Teknik Üniversitesi Öğr. Gör. Doç. Dr. Aycan Yiğit Çınar ve Öğr. Gör. Doç. Dr. Gökçe Taner, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğr. Gör. Prof. Dr. Neşe Yaşar Çeğindir ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminden Şükrü Bayram da ekibe katkı sağlıyor" dedi.

Projenin bir sonraki aşamasında, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle belirlenecek üç pilot okulda 7. sınıf öğrencilerine yönelik çalışmalar yapılacağı bilgisini de paylaşan Doç. Dr. Cansev; "Bu aşamada, öğrenciler sürdürülebilir yaşam konusunda karşılaştıkları sorunları belirleyecek. Proje uzmanları tarafından verilecek seminerlerin ardından, öğrenciler çözüm önerilerini yazılı, resim veya karikatürlerle ifade edecekler. Ortaya çıkan ürünler hem projenin çıktıları olarak kullanılacak hem de okullarda düzenlenecek sergilerde yer alacak. Bu program sayesinde, öğretmenler aracılığıyla binlerce öğrenciye ulaşılması ve sürdürülebilir yaşam bilincinin geniş kitlelere yayılması hedefleniyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA