KUDÜS OKULU YENİ DÖNEMDE DE ÇOCUKLARA FİLİSTİN BİLİNCİ KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEK

Konya (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencilerinin kurduğu Kudüs Çalışma Grubu tarafından yürütülen Kudüs Okulu, yeni döneme de aynı motivasyonla başladı.

Çocuklara Filistin bilinci kazandırmak amacıyla geçtiğimiz dönem 8 farklı etkinlikle yüzlerce çocuk ve aileye ulaşan Kudüs Okulu’nun, atölyelerden seminerlere, kültürel faaliyetlerden doğa etkinliklerine kadar zengin içeriklerle gerçekleştirdiği programlar, hem öğrenciler hem de aileler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bu yıl da yeni dönem çalışmalarına aynı motivasyonla başlayan Kudüs Okulu, çok sayıda öğrencinin ve ailenin katılımıyla bir program düzenledi. Programda ilk olarak Kudüs Okulu’nun geçen yılki faaliyetlerini özetleyen tanıtım filmi izlendi. Ardından çocuk kitabı yazarı Şevval Tiryaki, “Altın Kubbe’nin Işığında Kudüs” başlıklı seminerde Kudüs’ün tarihî ve manevi değerini aktararak çocukların ilgisini çekti.

Etkinliğin devamında çocuklara yönelik bilgi yarışması ve çeşitli oyun etkinlikleri düzenlendi. Çocuklar hem eğlenerek vakit geçirdi hem de Kudüs hakkında yeni bilgiler öğrendi. Veliler de Kudüs Okulu’nun eğitim anlayışı ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgilendirildi. Program, Kudüs Okulu’nun bu yıl boyunca gerçekleştireceği dersler, atölyeler ve sosyal etkinliklerin tanıtılmasıyla sona erdi.

Kudüs Çalışma Grubu bünyesinde yürütülen Kudüs Okulu aracılığıyla Konya’nın farklı bölgelerinden daha fazla öğrenciye ulaşma hedefiyle çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürülecek.