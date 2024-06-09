Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Aybastıer’ın yürütücülüğünü yaptığı proje TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 3501 Projelerinin bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. Buna göre; BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde görev yapan Doç. Dr. Önder Aybastıer’in yürütücülüğünü yapacağı “Pitaya (Hylocereus costaricensis) Kabuğu Özütü Yüklü Lipozom İlaveli Onarıcı Dudak Balmı Formülasyonu Geliştirilmesi, Dudak Balmının DNA’yı Oksidatif Hasara Karşı Koruma Etkisi ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması” başlıklı proje destek almayı başardı.

Ejder meyvesinin atığı kullanılacak

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Önder Aybastıer, “Ülkemizde son yıllarda yetiştirilmeye başlayan pitaya/ejder meyvesinin kabuğunun kurutulup öğütüldükten sonra özel yöntemlerle içindeki etken maddeler alınacak ve elde edilen ekstrakt lipozomlara yüklenecek. Sonrasında doğal yağların belli oranlarda karıştırılması ile hazırlanan dudak balmı içerisini ilave edilecek. Proje çalışması ile hem atık bir malzeme değerlendirilecek hem de tamamına yakını ithal olan dudak balmlarına yerli ve doğal bir alternatif geliştirilmiş olacak. 2 farklı formülasyonla hazırlanan dudak balmlarını kullanacak gönüllülerle yapılan anket sonucu en beğenilen formülasyon belirlenecek. Bu formülasyonun deri hücreleri üzerinde sitotoksik ve yara iyileştirme etkisi ayrıcı DNA’yı oksidatif hasardan koruma etkisi belirlenecek” diye konuştu.

Aybastıer, projede yardımcı araştırmacı olarak İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Doç. Dr. Sedef Erdal, yüksek lisans bursiyeri olarak BUÜ Kimya Bölümü’nden Açelya Aklan, doktora bursiyeri olarak Biyoloji Bölümü’nden Gonca Tuna ile Kimya Bölümü’nden bir lisans bursiyerinin görev alacağını açıkladı.