Kaza Yeni mahalle Yavuz Sultan Selim caddesi ile İlbay sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü İbrahim K. yönetimindeki 03 RE 123 plakalı otomobil, İlbay sokaktan çıkan sürücü İlker Y. yönetimindeki 16 BTS 647 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç