Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi, kuruluşunun 9. yılına özel olarak Doç. Dr. Yusuf Parlak’ın el yapımı kağıt eserlerinden oluşan "Kağıtta Açan Çiçekler" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SEKA Kağıt Müzesi, kuruluşunun 9. yılına özel olarak, "Kağıtta Açan Çiçekler" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Kağıdın liflerinde saklı sürdürülebilir estetiği, emeği ve kültürel mirası görünür kılan bu çalışma, SEKA Kağıt Müzesi’nin kağıt kültürünü yaşatma misyonunu bir kez daha vurguladı. Serginin açılışı SEKA Kağıt Müzesi Makine Salonu’nda gerçekleştirildi. Doğanın izlerini kağıda taşıyan bu özel etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve çok sayıda sanatsever katıldı. Başkan vekili Abiş, sanatçı Yusuf Parlak’a çiçek takdiminde bulundu. Parlak ise konuklara eserlerini tanıtarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Doğanın zarafetini kağıda taşıyan sanat

Ebru sanatında 9 yıllık deneyime sahip olan ve 2022 yılında el yapımı kağıtlar alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı unvanını alan Doç. Dr. Parlak, her biri kağıdın kadim yolculuğuna yeni soluk kazandıran 36 eserini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi’nde yer alan 600’e yakın bitki arasından özenle topladığı çiçekleri, geleneksel el yapımı kağıtlarla buluşturan Parlak’ın eserleri 9 Kasım Pazar gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.