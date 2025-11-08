Olay 28 Ekim tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde bulunan ve mesai saati sonlandığı için kepenkleri kapalı olan tekel bayisine henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, mermiler kepenge isabet etti. Şüpheli ise saldırının ardından kaçarak uzaklaştı.

YAKALANDILAR

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliler E.Ş.(22) ve Ö.T.(22)'yi yakaladılar. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç