

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, projelerde görev alan akademisyenleri makamında ağırlayarak tebrik etti. Görüşmeye, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Ferda Arı ve Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Uğurel de katıldı.

Kurumsal gelişime katkı sağlayacak

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin Avrupa Birliği projelerine yönelik stratejik hedefleri ve güncel politika öncelikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kabul edilen projelerin üniversitenin araştırma kapasitesine ve kurumsal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, çalışmada emeği bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Mesleki eğitim modeli oluşturulacak

"AgriVOLTages - Agrivoltaics for Sustainable Agriculture and Renewable Energy Integration in VET" isimli projenin yürütücülüğünü yapan Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Onur Taşkın ise projenin Lomza Uluslararası Uygulamalı Bilimler Akademisi koordinasyonunda yürütüleceğini söyledi. Çalışmada Türkiye ile birlikte Polonya, İtalya, Belçika, Danimarka ve Bulgaristan'dan ortakların da görev alacağını aktaran Doç. Dr. Taşkın, projeyle yapay zeka destekli karar araçları, VR tabanlı eğitim modülleri ve yenilikçi hibrit öğrenme ağı geliştirerek agrivoltaik alanında dijital, kapsayıcı ve yeşil bir mesleki eğitim modeli oluşturmanın amaçlandığını aktardı.

Öğrencilerin yeşil kodlama becerileri geliştirilecek

"Education for Green Engineering, Energy-efficient Networking, and Code Optimization in Higher Education" isimli projenin yürütücülüğünü yapan Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Demirbağ da projenin Krakov Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde, Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Slovenya, Yunanistan, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti'nden kurumların iştirakiyle gerçekleştirileceğini belirtti. Bu projeyle, üniversite öğrencilerinin yeşil kodlama becerilerinin geliştirilmesi ve ilgili eğitim müfredatlarının hazırlanmasının amaçlandığını vurgulayan Doç. Dr. Demirbağ, projede Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adem Uzun ve Doç. Dr. Sabri Becerikli ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi proje uzmanı Öğr. Gör. Dr. Özhan Sağlık'ın araştırmacı olarak görev aldığını belirtti.

Kaynak: İHA