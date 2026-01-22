Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ Genel Kurulu’nda alınan kararla birlikte, yeni yıl itibarıyla su ve atıksu tarifelerine artış yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarihinde ilk kez BUSKİ’ye yaklaşık 1 milyar liralık kaynak aktarmak zorunda kaldığını ifade etti.

Su zamları hakkında konuşan Başkan Bozbey, "Efendim çok pahalı, şu kadar lira geldi, bu kadar lira geldi" deniliyor. Değerli arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim, haklısınız. Biz ilk göreve geldiğimizde suyla ilgili yüzde yirmi beş indirim yaptık. Bunu hep anlatıyorum. Neden? Çünkü ben sizlerle yirmi yedi senedir bir araya geldiğimde hep doğruları söyledim, doğruları söylemeye devam ediyorum. Yalandan, algıyla ya da suçlamayla değil, gerçeklerle sizlerin karşısındayım ve samimiyim" şeklinde konuştu

"BUSKİ'NİN Durumu İyi Dendi"

Başkan Bozbey, "Ben de bu kentte yaşıyorum. Benim çocuklarım da, torunlarım da bu kentte yaşıyor. Göreve geldiğimizde dediler ki BUSKİ'nin durumu iyi. O zaman "yüzde yirmi beş indir" dedik. "Rahat indirirsiniz" dediler. Biz de seçim döneminde söz verdik ve göreve gelir gelmez meclise getirdik. Eleştirenler dahil herkes "indirime devam" dedi. Ama BUSKİ'nin içine girdikçe vahim tabloyu gördük" dedi. Başkan Bozbey, göreve geldiklerinde BUSKİ'nin mali tablosunun durumunun vahim olduğunu gördüklerini dile getirerek, "2025 yılında tarihinde ilk defa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ'ye yaklaşık bir milyar lira para aktardı. Çünkü yapılması gereken işler yapılmamıştı. Bir de susuzluk, iklim krizi var. Mutlaka finansman bulmak zorundasınız. Yirmi yıldır yapılmamış. Birçok mahallede atık sular derelere akıyordu. Ovaakça'da olduğu gibi akıyordu" dedi.

"Suyu Tasarruflu Kullanmak Zorundayız"

Başkan Bozbey, "Ben Özlüceliyim. Özlüce'de kanalizasyonun dereye aktığını 2025 Ekim ayında öğrendik. Düşünün, Özlüce'nin kanalizasyonu bile arıtma tesisine bağlanmamış. Çöpün suyunu arıtma tesisine biz bağladık. Bir vatandaşa rica ettik, sağ olsun yerinden geçmemize izin verdi. Ama Yıldırım'da da aynı şekilde kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu ile ilgili birçok sorun var. Bunların hepsini yapacağız. Mecburen artırmak durumunda kaldık. Yanlış yapmışız dedik ve düzenleme yaptık. Meclisten geçti. Eleştiren başkanların teklifiyle katı atık bedelleri de bu şartla geldi. Yasal olarak altmış lira teklif ettim, olmadı. Seksen liraya çıktık, olmadı. İlçe belediye başkanları bir araya geldiler, yüz elli lira dediler. Yüz otuz beşe düştü. "Ondan aşağı olmaz" dediler ve meclisten geçti. Su bu şekilde ama yatırım yapmak zorundayız. Aynı zamanda suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Sevgili hemşehrilerim, çocuklarımızı, geleceğimizi düşünüyorsak bunu yapmak zorundayız" şeklinde ifade etti.