15 yaşındaki Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay ekipmanı almak için gittiği İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Minguzzi’nin ölümüne ilişkin açılan davada, iki sanık “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan en ağır ceza olan 24’er yıl hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme tarafından haksız tahrik indirimi uygulanmamıştı.

Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

"Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum"

Mahkeme heyeti o gün ayrıca "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçlaması yöneltilen diğer iki sanık hakkında da beraat ve tahliye kararı vermişti.

Baba Andrea Minguzzi iki sanığın serbest bırakılmasının kendilerine "hakaret" olduğunu söylemiş, anne Yasemin Minguzzi de adliye önünde gözyaşları içinde "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum" demişti.