Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan etmesinin ardından, aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalara öncelik veren Yıldırım Belediyesi, Aile Çalıştayı düzenledi, Aile Akademisi’ni başlattı ve yeni evlenecek çiftlere nikah ile düğün desteği sağladı. 2026 yılında da genç çiftleri desteklemeye devam eden belediye, evliliği teşvik amacıyla hafta içi mesai saatlerinde nikah kıyacak çiftlerden nikah salonu ücreti talep etmeyecek.

Türk toplumunun merkezinde ailenin yer aldığına işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ailenin güçlü olmadığı bir toplumda siyasi, sosyal ve ekonomik mekanizmaların sağlıklı işlemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Aile mefhumunu güçlendirmek için birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu, milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Aile bütünlüğünü ve sürekliliğini teşvik eden, gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıran, toplumsal değerleri gözeten faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu minvalde Belediye Meclisimizde aldığımız karar ile hafta içi mesai saatlerinde nikah kıyacak olan gençlerimizden, salon ücreti alınmayacak. Bu kararın tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.