Başkanvekili Ahmet Şahin gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde, Büyükçekmece Belediyesi’ne başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün mektubunu okudu.

Hasan Akgün mektubunda "Çok değerli büyük Büyükçekmece ailem; 50 yıllık belediyecilik hayatımın 40 yılını birlikte Büyükçekmece’ye hizmet etmekle geçirdik. Çocukluğumdan itibaren yaşadığım bu güzel balıkçı kasabasını sizlerin vekaleti ve desteğiyle İstanbul’un en yaşanabilir ilçesi ‘’Mutluluk Şehri Büyükçekmece’’ yaptık. Büyükçekmece’mizi, İstanbul’da yatay yapılaşmada örnek, kişi başına düşen 120 metrekare yeşil alanıyla, yeşillikler içinde doğasıyla, temiz çevresiyle yaşanabilir bir şehir yapabildiysek, bu tüm halkımızın ve sizin desteğinizin net bir sonucudur. Bu hizmetler daima hepimizin gurur kaynağı olacaktır. Büyükçekmece’yi cazibe merkezi yapan yatay yapılaşmasıdır. Ancak Türkiye’nin en büyük Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, marina, film platosu, Türkiye’nin ilk TV kulesi, ilkleri ve enleri ile Büyükçekmece’yi marka şehir haline getirmiştir. Bunu da birlikte başardık ve gurur duyuyoruz. Ayrıca altyapısıyla, Kordonboyu sahil ve çevre düzenlemeleriyle, devasa park ve yeşil alanlarıyla halkımıza mutluluk kaynağı oluyor Büyükçekmece. İstanbul’da deprem dayanıklı Büyükçekmece için kentsel dönüşümde öncü uygulamalarımız örnek olmaya devam ederken, şehrin otopark sorunu çözülüyor. Şehrin estetiği ve silueti değişiyor. Büyükçekmece değişiyor. Büyük Büyükçekmece aileme ve çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Veremeyeceğim hiçbir hesabım yoktur"

Mektubun devamında belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaya değinen Akgün, Değerli büyük Büyükçekmece ailem, meclis üyelerimiz ve mesai arkadaşlarım; CHP’li belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar nedeniyle ben de diğer belediye başkanlarımız ve mesai arkadaşlarımız ile birlikte gözaltına alındım ve soruşturmalar devam ediyor. 1975’ten bugüne halkımıza yapmakta olduğumuz hizmetlerden dolayı veremeyeceğim hiçbir hesabım yoktur. Alnımız açık, başımız dik. Hukukun üstünlüğüne inancımız tamdır. Yeter ki adalet, hukuk ve yasalar adil şekilde uygulansın. En kısa zamanda aranızda olmak üzere şimdiden tüm ailemin, mesai arkadaşlarımın ve yurttaşlarımın mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, birlikte geçireceğimiz daha nice güzel, mutlu bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.