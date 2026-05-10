Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2023 yılının Temmuz ayında memurlara verilen ek zammın emeklilere yansıtılmadığını belirterek, emeklilerin bu nedenle zam hakkı bulunduğunu söyledi.

Erdursun, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, Temmuz 2023’te devlet memurlarına 8 bin 77 TL seyyanen artış yapıldığını hatırlattı. Bu ilave artışın bütün emeklilere de yapılması gerektiğini belirten Erdursun, "8 bin 77 liranın değeri SKK ve Bağ Kur'larda 26 bin 115 liraya; memur emeklilerinde ise 25 bin 207 liraya çıkmış durumda" dedi.

Özgür Erdursun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023 yılının Temmuz ayında devlet memurlarına 8 bin 77 liralık seyyanen artış yapılmıştı. Yani maaşlarına 8 bin 77 liralık bir ilave yapıldı. Bununla beraber her enflasyon farkı sonrasında 8 bin 77 liranın da değeri arttı.

Bugün tüm emeklilere; SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı emeklilerine 2023 Temmuz ayında verilen 8 bin 77 liranın bugünkü değeri tutarında bir seyyanen artış yapılması gerekiyor.

Çünkü devlet memurlarına 2023 Temmuz ayında aylıkları enflasyona karşı değer kaybettiği için enflasyon farkı verildi.

Sadece memurların aylıklarında değer kaybı yoktu, tüm emeklilerin aylıklarında da değer kaybı vardı. Fakat onların aylıklarına bu 8 bin 77 lira yansımadı.

8 bin 77 liralık tutar, sabit bir tutar gibi gözükse de her 6 ayda bir enflasyon sonrasında değerini biraz daha artırdı.

Bugünkü değerler ile 2026 Nisan ayı sonu itibarıyla en son açıklanan TÜİK'in enflasyonuna göre, 8 bin 77 liranın değeri SKK ve Bağ Kur'larda 26 bin 115 liraya; memur emeklilerinde ise 25 bin 207 liraya çıkmış durumda."