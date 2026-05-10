Edinilen bilgilere göre hastanede bulunduğu sırada giriş bölümündeki çöp kovasından duman çıktığını fark eden Kayra, duruma kayıtsız kalmadı. Çöp kovasına atılan sönmemiş sigaranın küçük çaplı yangına neden olduğunu gören çocuk, kendi imkânlarıyla harekete geçti.



Kendi parasıyla hastane kantininden su alan 11 yaşındaki Kayra Taç, aldığı suyu çöp kovasına dökerek yangını söndürdü. Küçük çocuğun duyarlı davranışı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Yaşına rağmen gösterdiği örnek davranışla dikkat çeken Kayra, olası bir büyümenin de önüne geçmiş oldu.