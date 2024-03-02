Büyükçekmece’de E-5 karayolunda arıza nedeniyle sağ şeride park eden tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü Hüseyin Örnek (53) araç içinde hayatını kaybetti. Bölgede oluşan yoğun trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece E-5 Tüyap Mevkii’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Orhan Örnek(53) yönetimindeki 34 SN 8151 plakalı otomobil, arızası nedeniyle sağ şeritte duran 59 AIT 523 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Örnek’in aracı sol şeride savruldu. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 53 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından kazaya karışan 2 araç otoparka kaldırıldı. Bölgede oluşan yoğun trafik ise araçların çekilmesiyle normalde döndü.