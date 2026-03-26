DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı basın açıklamasında, İmralı heyetinin yarın İmralı Adası’na giderek terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceğini duyurdu. Doğan, Devlet Bahçeli tarafından da gündeme getirilen “statü” tartışmalarına dikkat çekerek, bu görüşmede Öcalan’ın koşulları ve statüsü başlıklarının ele alınacağını belirtti. Ayrıca, silahsızlanma süreci ile buna ilişkin hazırlanması planlanan yasal düzenlemeler konusunda da Öcalan’ın görüş ve önerilerinin alınacağını ifade etti.

"Yarın İmralı heyeti, Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. Bu görüşme bizim için çok önemli. Çünkü bir yandan yasal süreçle ilgili bundan sonra yapılacaklara dair Öcalan'la istişarede bulunacaklar. Böyle bir başlık var. Öte yandan kamuoyunda ev tartışmaları sürerken şunu söylemiştik. Heyetimizin bize böyle bir bilgilendirme yapmadığını ama bayramdan sonra kuvvetle muhtemel bir görüşme yapacaklarını ve bu görüşmede bu konunun belki gündeme gelebileceğini ve varsa bu konuya ilişkin de bir yeni durum bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını söylemiştik. Dolayısıyla bu başlıkları da gözettiğimiz zaman yarın yapılacak görüşmenin içeriğinin önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Kritik bir önem taşıyor. Hem Öcalan'ın koşullarına ve statü tartışmalarına ilişkin önemli bir görüşme olacak. Hem de yasal zemine ve silahsızlandırmaya ilişkin hazırlanan ya da hazırlanması planlanan kanuni çerçeveye dair de kendisinin önerileri alınacak."

DEM Parti heyeti İmralı'ya son olarak şubat ayında gitmişti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet burada 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.