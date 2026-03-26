İnegöl’de örnek bir duyarlılık sergilendi. Adnan Menderes Bulvarı’nda scooterla ilerlerken içinde 200 bin TL bulunan çantasını düşüren Hanefi Serkek’in eşyası, belediye personeli Serhat Özkan tarafından fark edilerek güvence altına alındı. Duyarlı personel, çantanın sahibine ulaştırılması için durumu Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdi.

Olayın ardından harekete geçen zabıta ekipleri parayı düşüren Hanefi Serkek’e ulaştı ve belediye binasına davet edildi. Belediyeye gelen Serkek’e içerisinde 200 bin TL bulunan çantası eksiksiz şekilde teslim edildi. Parasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaş, örnek bir davranış sergileyen belediye personeli Serhat Özkan’a teşekkür etti. Bu tür duyarlı davranışların toplumsal güven ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.