Bursa geçen yıl iki büyük orman yangını ile sarsıldı. Harmancık ilçesinde bir hafta devam eden yangınlarda tam 4 bin 240 hektar alevlere teslim olurken, aynı gün Gürsu ve Kestel bögesindeki devasa yangında da 954 hektar orman küle dönmüştü. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 8 aylık çalışma ile iki bölgede de 2 milyon yeni fidan dikti, dronlarla da 25 bin kilogram tohum ekti. Harmancık ve Orhaneli bölgesinde günlerce iş makineleriyle yapılan çalışmada 2 bin 327 kilometre teras oluşturulup yeni bir orman ilmek ilmek dokundu. Gürsu ve Kestel bölgesinde de 490 kilometre teras inşa edilerek bir metrekare dahi yer boş bırakılmadı. Yerleşime yakın noktalarda yanmayan yapraklı türler tercih edildi.

Bursa'da 2025 yılında yaşanan orman yangınlarına ilişkin basın mensuplarına kapsamlı açıklamalarda bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, hem yangın bilançosunu hem de yangın sonrası yapılan çalışmaları detaylarıyla anlattı. 2025 yılında Bursa ilinde orman yangınları açısından zor bir yıl olduğunu belirten Şahan sözlerine şöyle devam etti;

"Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa, Yalova ve Bilecik illerinde 11 işletme müdürlüğü ve 1 fidanlık müdürlüğünden oluşmaktadır. Toplam orman bölge müdürlüğümüzün 771 bin 845 hektar ormanlık alanı, Bursa ilinde de 483 bin 542 hektar orman alanı mevcuttur. Yangınların çıkış sebebinin yüzde 95'i insan kaynaklı. Sadece yüzde 5'i doğal yangınlar dediğimiz yıldırım yangınlarıdır. Bursa ilinde 2025 yılında 88 adet yangında 5 bin 380 hektar ormanlık alanımız zarar gördü. Biz Orman Genel Müdürlüğü ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak yanan alanlarda kısa sürede hasar tespiti çalışmaları ve rehabilitasyon çalışmalarına başladık. Bin 434 hektar sahada tabiî gençleştirme çalışması, 2 bin 390 hektar sahada suni gençleştirme çalışması ve bin 481 hektar sahada da ağaçlandırma çalışmaları yaptık. Ayrıca 149 hektar taşlık kayalık alanlarda da rehabilitasyon çalışması yaptık. Bunları yaparken 17 kilometre yeni yangın müdahale zonları oluşturduk. 100 kilometre yeni yol yaptık. 2 bin 941 kilometrede teras tesis ettik. Bu 2 bin 941 kilometre yeni tesis etmiş olduğumuz teraslara ise 2 milyon 267 bin adet fidan diktik. Ayrıca, tohumun yeterli olmadığı, az olduğu yerlerde de 25 ton tohum attık. Bugün itibariyle Bursa ilinde yanan alanlarımızdaki yeniden rehabilitasyonu, fidan dikilmesi, tohum atılması çalışmalarını yüzde 99 oranında bitirdik. Bugün son fidanlarımızı siz değerli basın mensuplarıyla beraber dikiyoruz."

"Yanan yerleri nakış nakış işliyoruz"

Dağları iğne oyası gibi nakış nakış işlediklerini belirten Şahan, "İş makineleriyle küçük teraslar oluşturarak 2 bin kilometreden fazla teras tesis ettik. Tabi bu çalışmalar yaklaşık 8 ay gibi bir sürede bu çalışmaları tamamladık. Orman köylüsünden bölge müdür yardımcımıza kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeni fidanlar ve yatırımlar devam ediyor"

2025 yılında hem ekipman hem de personel gücüne ilişkin bilgiler de paylaşan Şahan şu sayıları paylaştı;

"56 adet arazöz, 14 adet su ikmal aracı, 20 adet ilk müdahale aracı, bin 663 personel ve 6 bin 657 yangın gönüllümüz mevcut. 2025 yılında Bursa ve Yenişehir'de bulunan fidanlıklarımızda 154 türde 2 milyon adet fidan ürettik. 2026 yılında ise 3,5 milyon adet fidan üretimi hedefliyoruz. Ayrıca, bu sene Bursa ilimizde 6 adet orman bölge müdürlüğümüz, 5 adet de Bursa Valiliği olmak üzere toplam 11 adet yeni, hava araçlarının su alabileceği yeni yangın su havuzları oluşturuyoruz. Bunların da ihaleleri başladı. İnşallah yangın mevsiminden önce hepsini tamamlayacağız. İnegöl'de konuşlu 2 insansız hava aracımız da 24 saat boyunca ormanlarımızı kontrol edip anında bildirimde bulunuyor."