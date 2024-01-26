Büyükçekmece Göl’ünde bulunan kimliği belirsiz erkek cesedi dalgıç polisler tarafından çıkartılarak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Büyükçekmece Göl’ünün yanından geçen bir vatandaş, yüzeyde hareketsiz birini görerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri göl çevresinde yapılan incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi buldu. En az 15 gündür su içinde olduğu söylenilen ceset, olay yerine gelen dalgıç polisler tarafından çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.