Balıkesir’in Gönen ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde çalışma esnasında bir beton mikseri, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vinç ve ekipler sevk edildi.

Kısa sürede yapılan müdahaleyle beton mikseri bulunduğu yerden kaldırılarak güvenli bir şekilde düzeltildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, ekiplerin hızlı çalışması sayesinde bölgede yürütülen faaliyetlerde aksama yaşanmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.