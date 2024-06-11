Büyükçekmece’de elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlılarından birinin ağırlık bağladıkları kızın suya batıp batmadığını olaydan bir gün sonra bölgeye gelerek kontrol ettiği ortaya çıktı.

Büyükçekmece Mimar Sinan’da denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler (24) cinayetine ilişkin O.Ö., Fırat B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Halı yıkama fişi şüpheliye götürmüştü

O.Ö, Fırat B. isimli şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri her detayı incelemiş, genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından Fırat B. isimli şahsa ulaşılmıştı.

Nalburdan zincir almışlar

Cinayetin Beylikdüzü’nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler’i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenilmişti.

Adliyeye sevk edildiler

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Canilerden biri kızın batıp batmadığını kontrol etmiş

Şüphelilerden birinin denize attıkları genç kızın batıp batmadığı kontrol etmek için bir gün sonra olay yerine geldiği öğrenildi. Öte yandan katil zanlılarından biri olan Yavuz G.’nin aranmasına devam ediliyor.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı iddiaları yalanladı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat G. basın mensuplarının "neden yardım ettiniz" sorusu üzerine katili tanımadığını öne sürerek, "Ben yapmadım. Katil tarafından silahla tehdit edildim" dedi.