3 bakanlık, hanelere sağlanan 25 metreküp doğal gaz desteğinin sona ermesinden sonra yeni bir fatura desteği üzerinde çalışma yapıyor. "Sosyal tarife" düzenlemesi ile ihtiyaç sahibi olan hanelere fatura desteği sağlanacak.

Hane gelirine göre belirlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında doğal gazda kademeli fiyat uygulamasına geçilmesi hedefleniyor. 3 bakanlık tarafından yürütülen düzenleme ile düşük gelirli ve yüksek gelirli vatandaşlar farklı tarifeler üzerinden ücretlendirilecek.