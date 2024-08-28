Sakarya Büyükşehir Belediyesi, başlattığı asfalt atağı çerçevesinde Arifiye ilçesinin kırsalındaki 7 mahalleyi bağlayan 10 kilometrelik grup yolunu sil baştan yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, başlattığı asfalt atağı çerçevesinde Arifiye ilçesinin kırsalına nefes olacak, bölge ulaşımına güç katacak bir hamle daha yaptı. Kışlaçay, Hacıköy, Çınardibi, Kumbaşı, Karaçomaklar, Semerciler ve Mollaköy mahallelerini şehir merkezine bağlayan 10 kilometrelik güzergahta yoğun bir mesaiyle 15 bin ton sıcak asfalt serilerek yepyeni bir yüze kavuşturuldu. Daha geniş, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağına dönüşen 10 kilometrelik grup yolu Arifiye’nin kırsalına ve merkezine ulaşım konusunda büyük bir kolaylık sağlayacak.