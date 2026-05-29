Kurban Bayramı'nın manevi iklimini şehrin dört bir yanına taşıyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bayram arifesinde kabristan ziyaretleri gerçekleştiren vatandaşları yalnız bırakmayan belediye ekipleri, ziyaretçilere gül suyu ve lokum ikramında bulundu. Birlik ve beraberlik ruhunu paylaşan Büyükşehir Belediyesi, bayramın manevi duygularını artırdı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından 20 ilçedeki merkez camilerinde ikram noktaları oluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara meyve suyu ve simit ikram edildi.

Toplu taşıma araçlarında bayram boyunca ücretsiz hizmet

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların bayram ziyaretlerini rahat, huzurlu ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi için bayram boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışmayı güçlendiren hizmetlerle bayramın bereketini paylaşan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor.