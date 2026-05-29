Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi İncirlik Caddesi üzerinde seyir halinde olan Onur D. yönetimindeki 34 MJE 950 plakalı otomobil ile İlkan S.(17) yönetimindeki 16 BIJ 950 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosikletin hacizli olduğu tespit edildi. Motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ