Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, hastalıkların erken teşhisini sağlamak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 17 ilçeyi dolaşacak olan otobüs, özellikle kırsal kesimlerdeki vatandaşlara hizmet verecek. Gezici sağlık aracında doktor, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve ebe yer alacak. Tansiyon, nabız, ateş ve solunum gibi temel sağlık kontrolleri yapılacak, gerektiğinde vatandaşlar hastanelere yönlendirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projeyle vatandaşlara yerinde ve hızlı sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirterek, toplum sağlığına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.