Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki parkların bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çocukların güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi 844 Sokak'ta bulunan Petunya Parkı ile 649 Sokak'taki Yonca Parkı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında parkların yıpranan kauçuk zeminleri yenilenirken, spor aletlerinin bakım ve onarımları yapıldı. Ayrıca yeni oyun grupları monte edilerek peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla parklar hem daha estetik bir görünüme kavuştu hem de çocuklar için daha güvenli ve kullanışlı yaşam alanları oluşturuldu.

Yenilenen parkları memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise park bakım ve onarım çalışmalarının ilçe genelinde belirlenen program doğrultusunda aralıksız sürdürüleceğini belirtti.