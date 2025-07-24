Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - İlçedeki kurum temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Aras, Muğla genelinde sürdürülen birliktelik mesajlarını yineleyerek turizm, spor ve madencilik yasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

BESİAD, BODER, BODRUMSPOR VE ODA ZİYARETLERİ

Bodrum programı kapsamında ilk olarak Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Bilgin’i ziyaret eden Başkan Aras, ardından Bodrumspor Başkanı Aşkın Demir ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ile bir araya geldi. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) ziyaretinde ise bölgedeki turizmcilerle buluşarak sektörün beklenti ve taleplerini dinledi.

“REKABET DEĞİL, BİRLİK ZAMANI”

Ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Aras, amaçlarının Muğla genelinde ayrıştırıcı değil birleştirici bir yaklaşım sergilemek olduğunu vurguladı:

“Ziyaretlerimize Marmaris’ten başladık, ardından kaymakamlarımızı, belediye başkanlarını, odaları ve STK’ları ziyaret ettik. Muğla’da ‘Sakar altı – Sakar üstü’, ‘Milas – Bodrum’ gibi ayrışmalar yerine birlik içinde hareket etmeyi hedefliyoruz. Siyasette de ekonomide de bu anlayışa ihtiyacımız var. Sporu da bu birlikteliğin birleştirici gücü olarak görüyoruz.”

“BODRUMSPOR’UN BAŞARISI TESADÜF DEĞİL”

Bodrumspor’un Süper Lig’den düşmesine rağmen önemli bir başarıya imza attığını belirten Başkan Aras, sporun yalnızca şampiyonluk değil aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan, öz disiplin kazandıran bir alan olduğunun altını çizdi:

“Bizim spora bakışımız sadece başarı odaklı değil. Spor, gençleri bir araya getiren, sosyalleşmelerini ve gelişmelerini sağlayan önemli bir araç. Bu nedenle spor yatırımlarına büyük önem veriyoruz.”

“TURİZM DAR BOĞAZDA, KONAKLAMA SEKTÖRÜ KORUNMALI”

Turizmin Muğla ekonomisi için taşıdığı stratejik önemi hatırlatan Başkan Aras, konaklama sektörünün bu yapının temel taşı olduğunu vurguladı:

“Turizm ilimizin başat sektörü. Konaklama sektörü bu zincirin en kritik halkası. Konaklama olmazsa yeme-içme, eğlence ve denizcilik de sekteye uğrar. Ancak şu anda sektör ciddi bir darboğazda. Bu yüzden sektör temsilcilerinin taleplerine kulak veriyoruz ve su tarifeleri gibi konuları yeniden değerlendirmeye açacağız.”