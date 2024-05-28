Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürüttüğü sağlık taramalarının sıradaki durağı Havran oldu. Erken tanı konusunda vatandaşları bilgilendiren ekipler, gün boyunca vatandaşlarla titizlikle ilgilendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, düzenli aralıklarla ilçeleri gezerek tırlarla yaptığı sağlık taramalarına devam ediyor. Havran’da, vatandaşlara sağlık uygulaması yapan ekipler; 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanser taraması, 40-69 yaş arasındaki kadınlara meme kanseri taraması yaptı. Sağlık tırında aynı zamanda; 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere de kalın bağırsak kanser testi taraması uygulandı.

Sağlık taraması yapılacak kişinin sağlık durumunun tıra gelmesine elverişli olmaması durumunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastayı tıra taşıyor. Her sene gelip test yaptırdıklarını dile getiren vatandaşlar, erken tanı testlerinin hastalığın önüne geçilmesi konusunda oldukça faydalı olduğunu vurguladı.

Özellikle kadınlar için oldukça yararlı bir çalışma olduğunu belirten Esra Dayıoğlu “Çok yararlı bir şey kadınlar için. Benim annem 70’li yaşlarda, her iki senede bir oluyor mamografi. Onu olmak için Edremit’e gidiyorduk, Burhaniye’ye gidiyorduk. Bizim böyle bir imkânımız yoktu. Çok memnun olduk. Sayın Ahmet Akın’a çok çok teşekkür ediyoruz, bize böyle bir hizmet verdiği için. Onu çok çok seviyoruz.” diye konuştu.