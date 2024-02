Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Türkiye’de ve Bursa’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Aşevlerinden barınma evlerine, evde hasta ve yaşlı bakımından sünnet şölenlerine, ihtiyaç sahiplerine ekonomik destek sunan Kart16 uygulamasına kadar çok geniş bir yelpazede sosyal hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da ihtiyaç sahiplerine nefes, esnafa da can suyu olmaya devam edecek. Geçmiş senelerde pandemiden etkilenen küçük esnafı ayakta tutabilmek için mahalle bakkallarıyla başlatılan projeye, hazır giyimciler, ayakkabıcılar ve kırtasiyeciler de eklenmişti. Daha sonra ihtiyaç sahibi öğrencilerin dahil edildiği proje, 2024’te de kartopu misali büyüyerek devam ediyor.

Bursa’daki ihtiyaç sahiplerine umut, esnafa da katkısı olacak ‘Gıda, giyim, kırtasiye sosyal destek çekleri ile ilgili tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni', Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da yer aldığı törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Esnaf Kefalet Üst Birlik Başkanı Bahri Şarlı, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, esnaf odalarının başkanları, bakkal esnafı, hazır giyimciler, ayakkabıcılar ve kırtasiyeciler de katıldı.



Ramazan’da 50 bin haneye 75 milyon TL destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, insanı merkeze alan hizmet anlayışıyla Bursa’yı yeni yeni hizmetlerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturunu rehber edindiklerini belirten Başkan Aktaş, yerel yönetimlerin görev ve sorumluluğunun hayli arttığını, artık rutin belediyecilik hizmetlerini esnafı ve ekonomiyi önceleyen bir yaklaşımla tüm alanlara yaymaya çalıştıklarını ifade etti. Klasik koli bırakan veya dönem yapan bir anlayışta olmadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Sosyal destek anlamında farklı kesimleri düşünüyoruz. O yüzden Kart16 uygulamasını başlattık. Şuan fiili olarak Kart16’yı kullanan 10 bin civarında vatandaşımız var. Her ay alışverişlerini tekel ürünleri hariç medeni bir şekilde yapma imkanı buluyorlar. Ayrıca Ramazan sosyal destek çekinden 85 bin, kurban giysi destek çekinden 89 bin, eğitim sosyal destek çekinden 127 bin kişi yararlandı. Yaklaşık 281 bin vatandaşımızın elektrik, internet ve su faturalarına destek olduk. Geçen yıl 7 bin vatandaşımızın doğalgaz faturasına destek verdik. Aşevi hizmetimizden 741 bin kişi yararlandı. Sünnet şölenlerimiz devam ediyor. Burskoop marifetiyle meslek lisesi ve üniversitelerden 10 öğrenciye burs veriyoruz. Bu sene YKS ve E-KPSS ücretlerini de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız tüm ulaşımlardan ücretsiz olarak yararlanıyor. 24 Ocak 2024’te başlayan, son başvuru tarihi 25 Şubat 2024 olan Ramazan sosyal destek çeki başvuruları da bitti. 1 ay boyunca alınan başvurular, belirlenen şartlar çerçevesinde yapay zekâ destekli programlar sayesinde ve İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre incelenecek. Uygun görülen 50 bin hane bundan istifade edecek. İlgili kişilerin telefonlarına harcama kodları iletilecek. Akıllı telefon kullanmayan vatandaşlarımıza sosyal destek çekleri ulaştırılacak. 1000’e yakın bakkalımızda geçerli olacak bu kodların harcanmasıyla birlikte küçük esnafımız toplamda 75 milyon TL ciro elde edecek. Bu örnek ve öncü projemiz vatandaşlarımıza destek, esnafımıza da can suyu olacak” dedi.



50 bin emekliye toplam 75 milyon TL destek

2024 yılı içinde Kurban Bayramı öncesi hazır giyim ve ayakkabıcı esnafında geçerli olacak bir çalışmanın daha müjdesini veren Başkan Aktaş, “1.500 TL’lik toplamda 75 milyon TL değerinde 50 bin adet destek çekimizi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Yine Eylül ayında kırtasiyeci esnafımızda geçerli olacak 1.500 TL’lik toplam 75 milyon TL değerinde 50 bin adet eğitim destek çekimizi vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız. Bir konuyu daha ilk defa ilan ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu seneyi ‘emekli yılı’ ilan etti. Bizler de emekli vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla 50 bin emeklimize 1.500’er TL’lik olmak kaydıyla bayram destek çeklerini kendilerine ulaştırmış olacağız. 50 bin emeklimize toplamda 75 milyon TL destek sağlayacağız. 2024 yılı içerisinde esnaf odalarına kayıtlı esnafımızda kullanmak kaydıyla toplam 500 milyon TL’lik bir desteğin ve katkının halkımıza verileceğini ifade ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Alın teriyle ve emeğiyle mahallenin bakkal amcası, abisi ve ablası olan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum. Protokolümüz hayırlı olsun” dedi.



“Emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın birçok çalışmasına yakından tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yapılan protokolün Bursalılara hayırlı uğurlu olmasını dileyen Bakan Işıkhan, kadim devlet geleneğinin temel taşlarından olan sosyal devlet anlayışını hiçbir zaman terk etmediklerini dile getirdi. Bursa’nın Anadolu kültür kodlarının, kadirşinaslığın, hoşgörünün de şehri olduğunu belirten Işıkhan, “Devlet geleneğimizin en ince ayrıntısına kadar yaşatıldığını ve ayakta tutulduğunu Bursa’da gördük. Bizler de insanlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a bilhassa emekliler açısından yürüttüğü çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler de kurum olarak emeklilerimiz için çalışmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Bir defaya mahsus bütün emeklilerimize 5 bin TL ikramiye ödeneğimizi yaptık. Emekli aylıklarında artış oranını bütün emeklilerimiz için yüzde 49,25 olarak belirledik. 2024 yılını ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan ettik. Emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin emeklilerimiz için açıkladığı çalışmanın Bakanlık olarak sonuna kadar yanındayız. Protokolde emeği geçen Başkanımız Alinur Aktaş başta olmak üzere tüm kurumlarını kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, esnafın basit bir tüccar ve sanatkar olmadığını, toplumun değerlerinin ana sütunlarından birisi olduğunu belirtti. Zamanın, ticaret ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini kabul ettiklerini anlatan Bilgit, bu değişime ayak uydurmaya çalıştıklarını; vatandaşlara, esnaflar vasıtasıyla desteklerin yapılmasının kıymetli olduğunu belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammet Nuri Örs, esnafa verdiği desteklerden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek, ahde vefaya önem veren esnaf teşkilatının seçimlerde de Alinur Aktaş’a gerekli desteği vereceğine inandığını dile getirdi.



Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş tarafından Bakan Vedat Işıkhan’a günün anısına tablo hediye etti. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi, BESOB, Bursa Bakkallar Odası, Bursa Hazır Giyimciler Odası, Bursa Ayakkabıcılar Odası ve Bursa Kırtasiyeciler Odası arasında protokol imzalandı.

