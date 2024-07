Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir yangında dumandan zehirlenen köpeği, önce masaj yapıp ardından oksijen ve su desteğiyle hayata döndüren Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeline örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

İTFAİYE EKİPLERİNİN DİKKATİYLE KURTARILDI

Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında mahsur kalan ve dumanlardan etkilenen bir köpek, itfaiye ekiplerinin dikkatiyle kurtarıldı. Baygın köpeğe önce masaj uygulayan itfaiye ekipleri, daha sonra oksijen desteği verdi. Gözlerini açan köpeği suyla serinleten ekipler, sessiz can dostunu itfaiye aracıyla sirenleri çalarak son sürat veterinere götürdü. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye erlerinin örnek davranışı da takdir topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik de patili dostu hayata döndüren kahraman personelleri Cemal Sezer, Şükrü Kibar ve Furkan Gümüşoluk’u makamında ağırladı. İtfaiye Daire Başkanı Canalp Berkdemir ve İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Muktedir Arslan’ın da yer aldığı ziyarette Genel Sekreter Halisçelik, Türkiye’ye örnek olan itfaiye teşkilatını tebrik etti. İtfaiyenin, belediyeciliğin ana hizmetlerinden birisi olduğunu söyleyen Genel Sekreter Halisçelik, her türlü afet ve acil durumlarda vatandaşın yanında olan itfaiye teşkilatının önemli görevler üstlendiğini belirtti. Genel Sekreter Halisçelik, Yenişehir ilçesindeki yangında da ekiplerin büyük özveriyle çalıştığını ifade etti. Yangının söndürülmesinin yanında can dostu bir köpeğin de ekipler tarafından hayata döndürüldüğünü anlatan Genel Sekreter Halisçelik, dikkatlerinden ve verdikleri mücadeleden dolayı belediye bürokratlarını ve itfaiye personelini tebrik etti.

Ziyaretin sonunda Genel Sekreter Halisçelik tarafından kahraman itfaiye personeline hediye takdim edildi.