Alınan bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan 16 AOR 347 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarpan 34 KUU 117 plakalı otomobil sürücüsü kullandığı araçta sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü İbrahim Yıldırım jandarma tarafından gözaltına alınırken, Otomobil sürücüsü Kadir Kurt kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Fatma Kurt isimli bayan ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ağır yaralı olarak 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma otoyol jandarması tarafından sürdürülüyor.