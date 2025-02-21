Kar yağışı kent genelinde etkisini gösterirken Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, karla mücadele çalışmaları kapsamında iki vardiya halinde toplam 460 personel, 65 iş makinası, 35 kar küreme, 21 kürekli tuzlama ekibi ve 38 araçla kardan kapanan 143 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa’da 22, Keles’te 16, Nilüfer’de 15, Kestel’de 14, Karacabey’de 12, İnegöl’de 11, İznik’te 9, Osmangazi’de 8, Büyükorhan’da 7, Orhangazi’de 6, Gemlik’te 5, Orhaneli’de 5, Yenişehir’de 5, Gürsu’da 4, Mudanya’da 3 ve Yıldırım’da 1 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Ana arterlerdeki çalışmalarını da sürdüren ekipler, Mudanya yolunda trafiğin sorunsuz olarak akışını sağlıyor. Ayrıca tüm alt ve üst geçitlerde, hastane giriş ve çevre bölgelerinde, meydanlarda ekipler tarafından tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Karla mücadele ekipleri sahada çalışmalarını titizlikle yürütürken, vatandaşlardan gelen müdahale talepleri anlık takip ediliyor. 108 farklı noktaya ilişkin izleme yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) koordinasyonunda yoğun kış şartlarının kenti etkilememesi için gerekli tüm önlemler hızla alınıyor.