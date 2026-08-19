İnegöl Belediyesi’nin kentin gastronomi değerlerini yaşatmak, yöresel lezzetleri gelecek nesillere aktarmak ve İnegöl’ün zengin mutfak kültürünü daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Gastro İnegöl, şehirde bir ilki daha hayata geçirerek yine farkını ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapmasını desteklemek amacıyla başlattığı ayrıntılı menü uygulaması, İnegöl’de bir ilk olarak Gastro İnegöl’de Temmuz ayı itibarıyla hayata geçirildi.

İNEGÖL’ÜN TADIMLAMA MERKEZİ

Yalnızca yemek yenilen bir restoran olmanın ötesinde, İnegöl’ün gastronomi kültürünün tanıtıldığı bir tadımlama merkezi olarak hizmet veren Gastro İnegöl, şehrin yöresel yemeklerinden coğrafi işaretli ürünlerine, yerel üreticilerin ürünlerinden geleneksel tatlarına kadar kentin gastronomi değerleri burada bir bütün olarak sunuyor. Açıldığı günden bu yana İnegöllülerin yanı sıra kenti ziyaret eden misafirlerin de uğrak noktalarından biri haline gelen Gastro İnegöl, farklı şehirlerden gelen vatandaşlara da İnegöl mutfağını tanıma ve yöresel lezzetleri yerinde deneyimleme imkânı sunuyor.

BİLİNÇLİ TÜKETİM İÇİN AYRINTILI MENÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu kapsamında hayata geçirdiği yeni uygulamayla birlikte, toplu tüketim yerlerinde tüketicilerin sunulan gıdalar hakkında daha detaylı bilgiye ulaşması hedefleniyor. Gastro İnegöl de düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte gerekli hazırlıklarını kısa sürede tamamlayarak Temmuz ayında ayrıntılı menü uygulamasını hayata geçirdi. Böylece İnegöl’de bu uygulamayı başlatan ilk işletme oldu.

MENÜLERDE KALORİDEN ALERJEN BİLGİLERE HER DETAY YER ALIYOR

Yeni uygulama kapsamında menülerde tüketicilerin ürünler hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilmesi sağlanırken, gıdaların içerikleri, kalorileri ve alerjen bilgileri gibi tüketici açısından önem taşıyan bilgiler daha görünür hale getiriliyor. Bu uygulamayla vatandaşların tercihlerini daha bilinçli şekilde yapabilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

GASTRO İNEGÖL’DE ŞEFFAF VE BİLİNÇLİ TÜKETİM

İnegöl Belediyesi, gastronomi alanındaki çalışmalarını yalnızca yöresel lezzetleri yaşatmakla sınırlı tutmayarak, vatandaşların güvenilir ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan uygulamaları da hayata geçiriyor. Gastro İnegöl’de ayrıntılı menü uygulamasının kısa sürede hayata geçirilmesiyle birlikte, İnegöl mutfağının tanıtılması ve yaşatılmasının yanında bilinçli tüketim, şeffaf bilgilendirme ve tüketici memnuniyeti de ön plana çıkarılıyor. Restorana gelen misafirler, yemek istedikleri yemeği seçerken menüde kalorisini, alerjen bilgilerini ve içeriğini de ayrıntılı şekilde görebiliyor. Çorbalardan tatlılara, ana yemeklerden salatalara ve içeceklere kadar menüde yer alan tüm ürünlerde bu ayrıntılar sunuluyor. İnegöl Belediyesi, Gastro İnegöl aracılığıyla kentin gastronomi mirasını geleceğe taşırken, değişen tüketici ihtiyaçlarına ve yeni uygulamalara hızlı şekilde uyum sağlayarak vatandaşlara daha bilinçli, şeffaf ve güvenilir bir yeme içme deneyimi sunmayı da sürdürüyor.

HEM LEZZET HEM BİLİNÇLİ TÜKETİM SUNUYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Gastro İnegöl’de hayata geçirilen ayrıntılı menü uygulamasının önemine dikkat çekerek, “Gastronomi alanında şehrimizin değerlerini yaşatırken, hemşerilerimizin sağlıklı ve bilinçli tercihler yapabilmesini de önemsiyoruz. Tükettiğimiz gıdanın içeriğini, kalorisini ve varsa alerjenlerini bilmek, sağlıklı beslenme açısından önemli bir farkındalık oluşturuyor. Gastro İnegöl’de uygulamaya aldığımız ayrıntılı menü sistemiyle misafirlerimize yalnızca lezzetli ve yöresel ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tercihlerini daha bilinçli yapabilecekleri şeffaf bir ortam da sağlıyoruz. İnegöl Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını, memnuniyetini ve güvenini önceleyen uygulamaları hayata geçirmeye, şehrimizin gastronomi kültürünü geleceğe taşırken hizmet kalitemizi de sürekli geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.