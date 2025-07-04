

Bursa-Ankara yolu üzeri Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi girişinde bulunan trafik lambalarında her gün saatlerce çocukla birlikte dilenen kadın, herkesi canından bezdirdi. Havanın sıcak olmasına aldırış etmeyen kadın, araçların durmasını fırsat bilerek dilenmeye başlıyor.

DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİ

Defalarca şikayet edilmesine rağmen zabıta ve polis ekipleri, kadını bölgeden uzaklaştırıyor ve cezai işlem yapılıyor. Fakat aynı kadın, aylardır bu bölgeyi neredeyse mesken tutmuş durumda. Sıcak havada çocukla, lambalarda duran araçlardan para toplayan kadın, gece karanlık düştükten sonra kayıplara karışıyor.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK