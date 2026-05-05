Göreve geldiği günden bu yana 136 mahallenin sorunlarını birinci ağızdan dinlemek amacıyla vatandaşlarla buluşmalar düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, son olarak Sırameşeler Mahallesi'ni ziyaret etti. Kahvaltı programına Başkan Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Recep Tek, CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Sırameşeler Mahalle Muhtarı Hatice Gündüz, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri katılım gösterdi.

Osmangazi'nin farklı mahallelerinde düzenlenen buluşmaların önemli bir ayağını oluşturan program, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgiyle karşıladığı kahvaltı etkinliğinde Başkan Aydın, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek beklenti ve önerileri yerinde dinledi. Talepleri tek tek not aldıran Aydın, imkanlar dahilinde sorunların en kısa sürede çözüleceğinin sözünü verdi.

'Tek amacımız vatandaşlarımızın huzurunu ve refahını yükseltmek'

Sahada aktif bir yönetim algılayışı benimsediklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu tür buluşmaların hizmet kalitesini artırdığını ve güçlü bir iletişim zemini oluşturduğunu belirtti. Başkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Osmangazi büyük bir ilçe; 136 mahallemiz var. Sorunlarımız da bu büyüklüğe paralel olarak fazla. Ancak tüm ekibimizle birlikte iyi niyetle ve özveriyle çalışıyoruz. İki yılı geride bıraktık, önümüzde üç yıl daha var. Tek bir amacımız var: Bursa'nın kalbi olan Osmangazi'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzurunu, refahını ve yaşam standartlarını yerel yönetimlerin imkanları ölçüsünde yükseltmek. Siz mutlu olursanız biz de mutlu oluruz. Sorunlarınıza çözüm üretebildiğimizde, inanın en az sizler kadar biz de seviniriz. Sırameşeler'deki binayla ilgili dava sürecini yakından takip ediyoruz. Eğer olumlu sonuçlanırsa, özellikle kadın muhtarımızın öncülüğünde burada kadınlara yönelik OSMEK kursları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenebilecek bir alan oluşturmak istiyoruz. Aynı şekilde bu alanın değerlendirilmesi konusunda arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yapacak. Katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum.'

'Halkla buluşan tek belediye başkanını burada görüyoruz'

Başkan Aydın'ın düzenlediği mahalle buluşmalarının önemine değinen Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da, 'Başkanımızın samimiyeti, gayreti ve halkın içinde olması bugün burada bir kez daha açıkça görülüyor. Bizler 15 yıl önce de muhtardık, bugün de muhtarız. Bu süre içinde halkla buluşan tek belediye başkanını burada görüyoruz. Bu yönüyle kendisiyle gurur duyuyorum. Ayrıca çalışma arkadaşlarının da bu sürece katkısı çok büyük. Bu vesileyle Erkan Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyor, emekleri için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Sırameşeler Mahalle Muhtarı Hatice Gündüz ise, 'Bugün sizlerle bu güzel ortamda bir araya gelmek, sizleri dinlemek ve sizlerle sohbet etmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu imkanı sağlayan, bizleri dinlemek üzere buraya kadar gelen değerli başkanımıza ve katılım gösteren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum' açıklamalarında bulundu.

Program, muhtarlık ziyareti ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona ererken, Osmangazi Belediyesi'nin mahalle odaklı buluşmalarının önümüzdeki günlerde devam edeceği bildirildi.