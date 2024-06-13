Serdivan Belediyesi ekipleri, doğal gaz altyapı çalışmalarında hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlanan Uzunköy Mahallesi’nde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran ekipler, belirlenen program dahilinde ilçedeki yolları ring halinde tarayarak bozuk satıhlarda asfalt yama çalışması yapıyor.