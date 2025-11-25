Nilüfer Belediyesi ekipleri, vatandaşların rahat ve güvenli hareket etmesini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki kaldırım ve yaya yolu işgallerine karşı yürüttüğü çalışmaları kararlılıkla sürdürüyor.

Sabah saat 6’da başlayan operasyonda, Çalı Mahallesi’ndeki yaya ve engelli yollarını işgal eden tüm materyaller bulundukları yerden kaldırıldı. Zabıta ekipleri, özellikle engelli bireylerin geçişini zorlaştıran ve yaya güvenliğini tehlikeye atan işgallere müdahale ederek, mahalledeki trafik akışını rahatlattı.