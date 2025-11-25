Başkan Özel, Yenişehir Belediyesi’nin bilgisi dışında alınan ve uygulanan zam kararının, YESAŞ’ın kuruluş felsefesine aykırı olduğuna dikkat çekti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESAŞ tarafından uygulanan ekmek zammına ilişkin açıklamada bulundu. Ekmek zammının Yenişehir Belediyesi’nin kararı olmadığını ifade eden Başkan Özel, "Yenişehir belediyesi olarak, YESAŞ’ın ekmeğe yaptığı zammı, biz de Yenişehirli hemşehrilerimiz gibi şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladık" dedi.

"Zam kararı belediyemizin bilgisi dışında"

Başkan Ercan Özel, "Halkımızın bildiği gibi; Belediyemiz iştiraki olan ancak bir süredir usulsüz ve kanunsuz bir şekilde yönetim kurulu başkanlığı Yenişehir belediyesi uhdesinden çıkarılarak, bilgimiz dışında oluşturulan bir heyet tarafından yönetilmeye çalışılan YESAŞ’ın, yangından mal kaçırırcasına aldığı zam kararı kabul edilebilir değildir. Özetle; Yenişehir’de ekmek fiyatına yapılan zam, belediyemizin bilgisi dışında, YESAŞ Yönetim kurulu tarafından alınmış bir karardır. Buna rağmen ilçemizde ekmeğe yapılan bu zam sanki Yenişehir Belediyesince yapılmış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Yönetim zaafiyeti vardır"

Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu’nun "Bursalılar rahat olsun, bu yıl ekmeğe zam yok. Halkımız bizim dışımızda yapılan hiçbir açıklamaya paylaşıma itibar etmesin" sözlerini hatırlatan Başkan Özel, "Kâr amacı güden, özel sektör fırıncılarımızın temcilcileri bile fiyatları sabit tutma iradesi gösterirken; kamu hizmeti amacıyla var olan YESAŞ’ın, ‘zam’ konusunda sektörden daha hevesli davranması ilçe halkımız için kabul edilebilir bir durum değildir. Bu gelişme göstermektedir ki, ortada büyük bir tezat ve YESAŞ’ta büyük bir yönetim zaafiyeti vardır" diye konuştu.

"Vatandaşımızın alım gücü esas alınmalı"

"Halka kaliteli ve ucuz ekmek sunmak amacıyla kurulan ve çok uzun yıllardır bu misyonunu sürdüren YESAŞ’ın, yalnızca birkaç ay içinde sürdürülemez bir yapıya dönüştürülmesi ve bunun faturasının Yenişehirli hemşehrilerimize çıkarılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz" sözleriyle açıklamasına devam eden Başkan Özel, şunları söyledi: "Ekmek temel bir ihtiyaçtır; bu nedenle fiyatlandırma süreçlerinde vatandaşlarımızın alım gücü esas alınmalıdır. Maliyet artışları doğrultusunda zam elbette yapılabilir fakat zam oranının ve zamanlamasının ilgili oda başkanı ile ortak akıl çerçevesinde doğru, adil ve makul biçimde belirlenmesi gerekir."

"Kuruluş felsefesine açıkça aykırı"

"Bugün İnegöl’de, İznik’te, Orhangazi’de ve tüm Bursa genelinde vatandaşımız 15 TL’ye ekmeğe ulaşabiliyorken, Yenişehir’de fiyatın bir anda 20 TL’ye çıkarılması; hemşehrilerimizin haklı tepkisine yol açmıştır. Bu zam ile birlikte YESAŞ’ın 45 yıllık köklü tarihi boyunca ilk kez ekmek, adet bazında bakıldığında diğer ilçelerden daha pahalı hale gelmiştir. Bu durum, kurumun kuruluş felsefesine açıkça aykırıdır."

YESAŞ’a görevini yapma çağrısı

YESAŞ Yönetim Kuruluna çağrıda bulunan Başkan Özel, "Asıl sorgulanması gereken ise 45 yıldır dar gelirlinin sofrasına destek olmak için faaliyet gösteren YESAŞ’ın, nasıl bu kadar kısa sürede bu noktaya taşındığı ve borçlarını dahi ödeyemez hale geldiğidir. Yenişehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduk, yine yanındayız. Bu haksızlığın ortadan kaldırılması ve ekmek fiyatının en azından bu sene için makul seviyelere çekilmesi noktasında YESAŞ Yönetim Kurulu’nu göreve davet ediyorum. YESAŞ’ın bu karardan bir an önce geri dönmesi; halkımızın mağduriyetlerini gidermesi ve kuruluş amacına uygun hareket etmesi en doğru adım olacaktır. Yenişehirli hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve hakkı bizim için her şeyden değerlidir" dedi.

