Bilecik’in Söğüt ilçesinde çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Kayhan Mahallesi Hamidiye sokakta yapımı devam eden yol tamirat çalışmalarını yerinde inceledi. Ayrıca çevre kirliliği oluşturulan inşaat sahiplerine de gerekli uyarılarda bulunulması talimatını verdi.

Başkan Durgut, "İlçemiz içerisinde birçok inşaat çalışması mevcut. Birçok noktada belirli bozulmalar mevcut. İnşaat çalışmaları esnasında bozulan noktalar için ekiplerimiz hızlı bir şekilde onarım çalışması gerçekleştiriyor. Belirli bir plan dâhilinde ilerliyoruz. Ayrıca tüm inşaat sahiplerine çevre temizliği noktasında gerekli uyarılar yapılacak. İnşaat çevrelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sağlanacak. İlçemizi güzelleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.