Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde başlattığı bordür, tretuvar ve bisiklet yolu çalışmaları ile bölgeye estetik bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdı.

Osmangazi Belediyesi, yayaların ve sürücülerin yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla kaldırım, bordür, tretuvar ve bisiklet yolu çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla Osmangazi’nin yolları hem güzelleşiyor hem de yaya ve sürücüler için daha güvenli hale getiriliyor. Demirtaş’ın imarlı yeni bölgesi olan Sakarya Mahallesi’nde yeni açılan Hastane Caddesi üzerinde çalışmalar yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplam 2 bin 500 metre uzunluğunda bordür, 3 bin metrekare tretuvar ve 2 bin 750 metre uzunluğunda bisiklet yolu çalışması gerçekleştirdi. Hayata geçirilen bisiklet yolu ve kaldırım düzenlemesi çalışmaları, kent estetiğine katkı sağlaması, çevre dostu olması, sportif faaliyet yapılan alanları arttırması ve ulaşımı konforlu hale getirmesiyle vatandaşlardan tam not alıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, önceliklerinin Osmangazililere konforlu bir ulaşım sunmak olduğunu dile getirerek, “Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde yeni açılan ve sıcak asfaltı tamamlanan Hastane Caddesi’nde geniş ve modern kaldırımlar inşa ediyoruz. İlçemizi modern yol ve kaldırımlara kavuşturarak, vatandaşlarımızın konforunu arttırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını düşünerek buna en uygun ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşmasına sağlamak adına ilçemize yeni bisiklet yolları kazandırıyoruz” dedi.