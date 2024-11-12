Başiskele’de cam atıkları kaynağında ayrı toplamak amacıyla ilçenin muhtelif yerlerine 18 cam kumbara yerleştirildi.

Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, sıfır atık seferberliği kapsamında kentte çeşitli çalışmalar, uygulamalar ve eğitimler düzenleyerek sıfır atık bilincini 7’den 77’ye her vatandaşa yaymaya devam ediyor. Mobil atık getirme merkezlerine ilave olarak kentin 18 noktasına cam atıkların ayrı olarak toplanması için cam kumbarası yerleştirildi. Cam kumbarası ile cam atıklar doğaya karışmadan, çevreye ve herhangi bir canlıya zarar vermeden toplanacak ve geri dönüşüm ile döngüsel ekonomiye büyük katkıda bulunacak.