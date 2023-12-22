Birçok belgeselin konusu olan çamur zıpzıpı, goby ailesine mensup bir balıktır. Ayrıca Pasifik ve Hint Okyanusu’nun kıyı sularında bulunabilen 34 farklı çamur zıpzıpı türü mevcuttur. Bununla birlikte, çamur zıpzıpları kurbağalar gibi suda ve karada yaşayabilen (amfibik) bir canlıdır, “yürüyen balık” ve “karada yaşayan balık” olarak da bilinir. Gelgit çamurlukları, haliçler ve mangrov bataklıklarında yaşar. Habitat yıkımı, vahşi doğada mudskippers’ın hayatta kalmasını tehdit etse de, popülasyonları hala büyük ve istikrarlıdır. Mudskippers nesli tükenmekte olan türler listesinde değildir.

Çamur Zıpzıpı Hakkında Bazı Kısa Bilgiler