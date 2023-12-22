Birçok belgeselin konusu olan çamur zıpzıpı, goby ailesine mensup bir balıktır. Ayrıca Pasifik ve Hint Okyanusu’nun kıyı sularında bulunabilen 34 farklı çamur zıpzıpı türü mevcuttur. Bununla birlikte, çamur zıpzıpları kurbağalar gibi suda ve karada yaşayabilen (amfibik) bir canlıdır, “yürüyen balık” ve “karada yaşayan balık” olarak da bilinir. Gelgit çamurlukları, haliçler ve mangrov bataklıklarında yaşar. Habitat yıkımı, vahşi doğada mudskippers’ın hayatta kalmasını tehdit etse de, popülasyonları hala büyük ve istikrarlıdır. Mudskippers nesli tükenmekte olan türler listesinde değildir.
Çamur Zıpzıpı Hakkında Bazı Kısa Bilgiler
- Çamur zıpzıpları 7,5 ila 23 santimetrelik bir boya sahip olurlar.
- Genellikle kahverengi olan çamur zıpzıplarının bazı türleri mavi beneklere sahip olabilir.
- Çamur zipzipi kurbağa benzeri çıkıntılı gözlere, torpido şeklinde bir gövdeye, pektoral kas yüzgeçlerine ve iki sırt yüzgecine sahiptir.
- Çamur zıpzıplarının gözleri birbirinden bağımsız hareket eder. Su yüzeyinin üstündeki ve altındaki nesneleri aynı anda görebilme yeteneğine sahipler.
- Çamur zıpzıpları birer etoburdur. Yenir olarak gördükleri şeyler genelde böcekler, kabuklular, küçük balıklar ve solucanlardan oluşur.
- Diğer balıkların aksine çamur zıpzıpları, düşük seviyeli gelgit sırasında kara zemininde hayatta kalabilir. Solungaçlarını, boğazındaki ve ağızındaki mukoza zarlarını, ayrıca deridesindeki yoğun kılcal yapıları kullanarak nefes alır.
- Sebebi nedir bilinmez, çok suda kaldıklarında ölebilirler ve bu sebeple sık sık karaya çıkmayı severler.
- Bir çamur zıpzıpı, pektoral yüzgeçlerini kullanarak çamurlu yüzey boyunca rahatlıkla hareket edebilir. Bacaklardan farklı olarak, pektoral yüzgeçler aynı anda hareket eder ve vücudu öne doğru çeker. Yaptıkları bu hareket, koltuk değneğiyle yürümeye benzetilebilir.
- Ayrıca havada 2 metre atlayabilir ve güçlü yüzgeçleri sayesinde birçok yere tırmanabilirler.
- Çamur zıpzıpları, gözbebeklerini devamlı olarak ıslarlar ve düşük gelgit sırasında dehidrasyonu (aşırı su kaybı) önlemek için belli aralıklarla suya girerler.
- Bazı türleri çamurda yuvalar kazarlar ve bu yuvalar genellikle J, U veya V şeklinde olur. Genelde su yüzeyinin altından bir girişe sahip olur. Yuvaları oksijen açısından pek zengin olmadığı için, zaman zaman oksijen seviyesini arttırmak için yuvaya hava kabarcıkları bırakırlar.
- Çamur zıpzıpları endemik bir hayvan türüdür ve yaşam bölgelerini sahiplenirler. Topraklarının sınırlarını işaretlemek için küçük duvar benzeri sırtlar inşa ederler.
- Erkelerinin boğazı ve çenesi, üreme mevsimi boyunca altın rengine dönüşür. Şınav çekerler, yüksek atlayışlar yaparlar ve dişileri etkilemek için sırt yüzgeçlerini açığa çıkarırlar.
- Dişi, yumurtaları yuvanın içinde özel olarak hazırlanmış bir odaya yatırır. Erkek, yavruları yumurtadan çıkana kadar korur. Bazı türleri yumurtaları direk suya bırakır.
- Vahşi doğada 5 yıldan fazla yaşayabilirler.
- Ayrıca çamur zıpzıpları evcil hayvan olarak akvaryumda beslenebilir ve bazı konularda eğitilebilirler.