Çanakkale Boğazı’ndan geçen 179 metre uzunluğundaki ‘LILA PIRAEUS’ isimli dökme yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Rusya’dan Mısır’a giden 179 metre uzunluğundaki ‘LILA PIRAEUS’ isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Karakova önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.