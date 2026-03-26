Edinilen bilgilere göre, çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Ada Bahçeleri mevkiinde, Mustafakemalpaşa Deresi kenarında bulunan iki vatandaş yerde hareketsiz yatan bir erkek şahsı fark etti. Şahısların durumu kontrol etmek için yanına gitmesi üzerine, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin kimlik incelemesi sonucunda, hayatını kaybeden kişinin günlerdir kayıp olarak aranan Zeki Karakuş olduğu belirlendi.

Alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın, bayramın ikinci günü evinden ayrıldığı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadığı ifade edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi kararı verildi. Zeki Karakuş'un cansız bedeni, ilk olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

