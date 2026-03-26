

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliye ait iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 19 bin 40 paket bandrolsüz sigara, 18 bin 600 adet kıyılmış tütün basılmış boş makaron sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

