Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Senatosu, 2024-2025 Akademik Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi.

Senato salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Levent Dalyancı, Öğrenci Dekanı Prof. Dr Bülent Güven, Genel Sekreter V. Oğuz Ünal ve 2024-2025 Akademik Yılı Öğrenci Senatörleri katıldı.

Toplantıda tüm akademik birimlerin temsilcilerinin yanı sıra, senatoda yer alan öğrenci kulüpleri temsilcileri, engelli birim temsilcileri, uluslararası öğrenci temsilcileri de hazır bulundu. Öğrenci Senatosu gündemi akademik döneme ilişkin genel değerlendirmelerin yanı sıra öğrenci projeleri, gerçekleştirilmesi planlanan çevre ve gençlik etkinlikleri ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin paylaşılması ile tamamlandı.