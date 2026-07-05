İstanbul’da kiralık ev arayan vatandaşlar, yüksek kira fiyatlarının yanı sıra ev sahiplerinin yasal sınırları zorlayan talepleriyle de karşı karşıya kalıyor. Bazı ev sahipleri, Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan depozito sınırlamasını dikkate almadan iki ya da üç kira bedeli depozito isterken, bazıları da 6 aylık veya 1 yıllık kira bedelinin peşin ödenmesini şart koşuyor.

Türkiye'nin haberine göre komisyon, nakliye ve diğer giderlerle birlikte orta halli bir eve taşınmanın maliyeti şimdiden 100 bin lira barajını aşmış durumda.

"Yasal düzenleme getirilmeli"

Barınma hakkının piyasa koşullarına bırakılmasına yönelik tepkiler artarken, kiracılar bu konuda acilen yasal düzenleme yapılmasını istiyor. Depozito bedellerinin makul ve tek bir kira ile sınırlandırılması, yıllık peşin ödeme gibi keyfi dayatmaların yasaklanması ve fahiş şartlar öne süren ev sahiplerine yaptırım uygulanması gerektiği vurgulanıyor.